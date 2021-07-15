В четверг, 15 июля Одесса окажется во власти жары
Несмотря на то, что антициклон начнет терять свою силу, город все еще будет его в эпицентре.
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, воздух накалится до +33 градусов и на небе не будет ни одного облачка.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 19-21 градус, днем Одессу накроет беспощадный зной, температура достигнет +31+33 градуса. Температура морской воды будет около 24-25 градусов.
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В Одесской области тоже будет ожидаться жаркая погода с переменной облачностью, без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 16-21 градус, днем 29-34 градуса. На дорогах региона будет хорошая видимость.
Не так давно мы сообщали, в Затоке проверили морскую воду и посоветовали не купаться.
Как выяснилось, в курортном поселке существуют проблемы с водой.
В ходе исследования было установлено, что 3 пробы морской воды не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
Непригодными оказались прибрежные зоны районов Центральный, Солнечный и Лиманский.
Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети
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