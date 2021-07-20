Вслед за Киевом грозовым фронтом накрыло север Одесской области, начался ливень с градом, а также жители увидели смерч

Вероятнее всего непогода доберется и до Одессы.

Так, жители Раздельнянского района уже оказались во власти стихии - на них обрушился мощный ливень. Об этом сообщает Telegram-канал THE WEATHER LAB.

В тоже время в Лиманском районе в облаках, собравшихся на областью, местные жители заметили смерч.

Он совсем маленький, его достаточно трудно разобрать, однако, это может быть свидетельством о мощных порывах ветра, снесенных деревьях и рекламных конструкциях, как обычно случается во время непогоды.

«В Лиманском сегодня был и небольшой смерч, и дождь, и град – в общем, полный фарш», - говорится в публикации телеграм-канала «Подслушано Одесса».

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