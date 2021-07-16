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Изнуряющая июльская жара сохранится в Одесской области, однако синоптики не исключают осадки на выходных

С новым прогнозом погоды на 17 и 18 июля жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, в субботу в Одессе на небе не будет ни облачка. Без осадков

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет отметки +33 градуса, ночью температурные показали будут в пределах +20 ..+22 °градуса.

Температура морской воды составит 24- 25 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью +17+22 градуса, днем ​​+30+35.

В воскресенье, 18 июля синоптики прогнозирую кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 19-24 °C, днем ​​30-35 °C.

Отметим, что в ближайшие дни жара по-прежнему будет терзать Одесскую область, но, по прогнозу Sinoptik.ua, очень скоро она начнет медленно и неохотно отступать. Предположительно со вторника, 20 июля, уже возможно понижение температуры.

Напомним, что жара пойдет на спад в Одессе: синоптики назвали переломную дату

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