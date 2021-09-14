Школьников Одесской области уже переводят на удаленное обучение
Причина – заболеваемость на ковид увеличилась на 23% по сравлению с прошлой неделей.
С началом учебного года в регионе выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. Болеют как школьники, так и учителя.. Об этом сообщил в ходе брифинга замдиректора Одесского областного лабораторного центра МОЗ Сергей Дементьев, пишет местный сайт
«На сегодняшний день коронавирусом болеет 43 школьника, а на самоизоляции находится 41 класс, что составляет порядка 870 детей», - говорит Дементьев.
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Он подчеркнул, что одну школу в Беляевском районе закрыли на карантин, а учеников перевели на обучение онлайн.
Всего в Одесской области болеют коронавирусом 49 педагогов.
По состоянию на утро 14 сентября на Одесчине выявлено 232 новых случая коронавирусного заболевания
К счастью, никто не умер. 127 человек выздоровели.
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