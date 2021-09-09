Родители возмутило поднятие цен на питание в школе

С начала учебного года в школьном питании появились безлактозные и безглютеновые завтраки. Правда, и цена питания в день увеличивается. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.

«Аналогичным образом вырастает и цена питания в детских садах. Правда, ничего нового в меню не появляется. Просто потому что», - отмечается в публикации.

Подорожания питания в школах и детсадах возмутило одесситов.

«Как они надоели со своими повышениями»,

«Кто бы сомневался, что у нас в стране все только подымается! Кроме зарплаты...!!!»,

«Глютен, очередной закидон»,

«Есть дети которым это нельзя. Почему они не могут полноценно кушать в школе??»,

«Такая еда и не может стоить дёшево», - пишут в сети.

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Родителям, чьи дети не переносят лактозу и глютен, теперь переживать за питание ребенка в стенках школы не стоит.

Так, с 7 сентября в школах появилось безглютеновое и безлактозное меню.

Стоимость завтрака составляет 70 гривен, он оплачивается из городского бюджета.

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