В Одессе показали, чем кормят детей в школьных столовых согласно новому меню
Кадры из тарелок школьников обнародовала глава департамента образования и науки Елена Буйневич у себя в Фейсбук, передает Politeka.net.
В частности, с апреля во многих школах Одессы поменяли систему питания: стало больше фруктов и овощей, а сосиски и колбасы заменили мясом.
«Вижу то, что мне не нравится: порции фруктов маловаты, кисломолочка редко, вермишель переварили , клеёночка ... ну... выбросим. Главное!!! ЕДЯТ!!!! Кушают, жуют для Одесской мамы это таки главное-прекрасное», - прокомментировала фотоснимки чиновница.
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Также она пожаловалась, что дети не любят кашу с изюмом и часто недоедают яблоки.
Буйневич отметила, что изменения наступили благодаря работе группы министерства, неравнодушных педагогов и родителей и ответственных питающих организаций.
Ранее мы сообщали, в Одессе определились с датами последних звонков в школах, а также стало известно, в каком формате их проведут.
В частности, в семи одесских школах ученики отправятся на каникулы с 28 июня, в 90 школ - 4 июня, а оставшиеся - 8 июня.
Также учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.
Выпускникам 9-х классов вручат свидетельства об окончании базового среднего образования 1 июня, а 2 июня получат аттестаты 11-классники.
Никаких торжественных линеек в школах проводиться не будет. За этим будут наблюдать правоохранители.
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