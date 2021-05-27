С апреля в школах поменяли систему питания

В Одессе показали, чем кормят детей в школьных столовых согласно новому меню

Кадры из тарелок школьников обнародовала глава департамента образования и науки Елена Буйневич у себя в Фейсбук, передает Politeka.net.

В частности, с апреля во многих школах Одессы поменяли систему питания: стало больше фруктов и овощей, а сосиски и колбасы заменили мясом.

«Вижу то, что мне не нравится: порции фруктов маловаты, кисломолочка редко, вермишель переварили , клеёночка ... ну... выбросим. Главное!!! ЕДЯТ!!!! Кушают, жуют для Одесской мамы это таки главное-прекрасное», - прокомментировала фотоснимки чиновница.

Также она пожаловалась, что дети не любят кашу с изюмом и часто недоедают яблоки.

Буйневич отметила, что изменения наступили благодаря работе группы министерства, неравнодушных педагогов и родителей и ответственных питающих организаций.

Ранее мы сообщали, в Одессе определились с датами последних звонков в школах, а также стало известно, в каком формате их проведут.

В частности, в семи одесских школах ученики отправятся на каникулы с 28 июня, в 90 школ - 4 июня, а оставшиеся - 8 июня.

Также учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Выпускникам 9-х классов вручат свидетельства об окончании базового среднего образования 1 июня, а 2 июня получат аттестаты 11-классники.

Никаких торжественных линеек в школах проводиться не будет. За этим будут наблюдать правоохранители.

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