В ДТП в Одесской области погиб ребенок, еще один доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Жуткая авария случилась 23 мая в Березовке на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского.

Там столкнулись мопед, за рулем которого был 13-летний подросток и автомобиль Volkswagen Passat.

От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"32-летнего водителя иномарки проверили на содержание алкоголя в крови-результат медосмотра показал, что он был трезв», - сообщили в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, возле Черноморска пьяный иностранец слетел с дороги и врезался в контейнер со своей 23-летней подругой-украинкой.

Известно, что автомобиль 22-летний африканец взял в аренду. В момент аварии оба были пьяны.

Девушка пострадала и оказалась в больнице. А иностранец отделался синяками и админ протоколом.

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