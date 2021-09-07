В Одессе начнут премировать лучших учеников школ
В мэрии раздадут по тысяче гривен тем школьникам, которые имеют высокий уровень знаний. Такая информация появилась на сайте горсовета.
Стипендию получат только 20 учеников средних образовательных учреждений. Деньги будут начисляться с сентября по декабрь включительно.
Получить такую премию может любой ученик с высоким уровнем знаний, при условии побед на всеукраинских олимпиадах и защит ученических работ Малой академии наук.
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Стипендию назначили для того, чтобы стимулировать творческую активность. В теории материальные выплаты будут помогать достигать высоких результатов в учебе, в творческих достижениях и в научно-исследовательской деятельности.
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