В Одессе начнут премировать лучших учеников школ

В мэрии раздадут по тысяче гривен тем школьникам, которые имеют высокий уровень знаний. Такая информация появилась на сайте горсовета.

Стипендию получат только 20 учеников средних образовательных учреждений. Деньги будут начисляться с сентября по декабрь включительно.

Получить такую премию может любой ученик с высоким уровнем знаний, при условии побед на всеукраинских олимпиадах и защит ученических работ Малой академии наук.

Стипендию назначили для того, чтобы стимулировать творческую активность. В теории материальные выплаты будут помогать достигать высоких результатов в учебе, в творческих достижениях и в научно-исследовательской деятельности.

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Чрезвычайное происшествие, которое едва не обернулось трагедией, случилось 2 сентября в одной из аудиторий в Одесском Национальном университете имени Мечникова.

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