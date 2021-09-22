В одном из сел Одесской области произошла вспышка COVID-19, поэтому местные власти решили не ждать 23 сентября, а ужесточить карантин уже сейчас

Вспышку коронавирусной болезни зафиксировали в селе Десантное Вилковской громады Измаильского района, пишет издание "Бессарабия INFORM"

На данный момент в селе заболели 20 человек.

На территории населенного пункта установили карантин и ввели ограничения.

Кроме того, в городе Вилково Измаильского района Одесской области также ввели карантин.

Теперь в городе и селе запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, образовательных), пребывание в общественных местах, торговых заведениях, гражданском транспорте без средств индивидуальной защиты.

В Одесской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом.

По состоянию на 22 сентября, в регионе зарегистрировано 442 новых пациента, у которых подтвердили COVID-19.

Также за минувшие сутки в Одесской области было зафиксировано 145 пациентов, которые считаются выздоровевшими.

К сожалению, не справились с болезнью и скончались от осложнении, вызванных ковид, 3 пациента.

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