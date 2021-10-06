Одесситов готовят к переходу в «красную зону» карантина, сообщив о новых правилах
О них рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам премьера, переход в "красную зону" будет означать то, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью привиты от ковида.
Глава правительства отметил, что владельцы бизнеса должны будут сами проверять наличие соответствующих сертификатов, и потребовал отнестись к правилам со всей серьезностью.
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Пока в красную зону карантина имеют все шансы попасть Харьковская, Запорожская, Херсонская области.
В зоне риска находится Житомирская, Сумская, Хмельницкая, и Черновицкая области.
В Одесской области по последним данным выявлено 1076 новых случая заражения коронавирусом, при этом 38 человек скончались от последствий болезни.
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