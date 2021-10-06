В Одесской области вспыхнул новый протест против удаленного обучения в школах

В Килие родители местных школьников вышли на акцию протеста против "дистанционки", которую ввели в большинстве учебных заведений города. Они требовали восстановить обычное обучение в школах.

Об этом сообщает bessarabiainform , в среду, 6 октября.

Несколько десятков человек собрались возле Килийского городского совета, с собой они принесли плакаты, надписи которых гласили: «Верните детей за парты», «Нет дистанционному обучению».

Участники митинга уверены, что дистанционное обучение неэффективное, ведь дети не получают качественного образования, из-за чего родителям в ущерб другим делам приходится дополнительно заниматься с ними, объяснять новые темы по разным предметам, чтобы поддерживать уровень знаний на нормальном уровне.

Протестующие требуют пустить учеников всех классов в школы.

Похожий протест вспыхнул в селе Кучурган в конце прошлого месяця.

Родители, школьники и педагоги перекрыли международную трассу Одесса-Кишинев и не пропускали транспорт.

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