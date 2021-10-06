Область вырвалась на первое место по смертности

В Одесской области за сутки больше тысячи человек заболели коронавирусом.

Область вырвалась на второе место по числу инфицированных. Также очень много пациентов скончались от заболевания. По смертности Одесский регион стал лидировать в Украине.

По состоянию на утро, 6 октября, выявлено 1076 новых случая заражения ковид, при этом 38 человек скончались от последствий болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.

Всего с начала пандемии в Одесской области было зафиксировано 157 тысяч 756 инфицированных. Общее число летальных случаев - 3346.

В Украине диагностировано 12662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1186, медработников — 271).

Ранее мы писали, мужчина, зараженный ковидом, потерял сознание посреди одесского парка. Инцидент случился утром в парке Победы.

Прохожие увидели, что у озера на пешеходной дорожке потерял сознание мужчина. Они нажали тревожную кнопку и к месту был отправлен дежурный патруль муниципалов.

Во время беседы пострадавший рассказал, что уже пятый день ходит с температурой, что и стало причиной потери сознания.

Напомним, что COVID-19 скосил новый "урожай" жертв на Одесчине: число летальных случаев резко увеличилось

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