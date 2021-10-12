Стремительный рост заболеваемости коронавирусом привел к тому, что теперь выехать из Одесской области смогут только привитые и или те, кто сделал ПЦР-тест.

Новые ограничения начнут действовать с 21 октября на время действия карантина.

"Это вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта ", - объяснили в МОЗ.

Это означает, что с 21 октября проезд в межобластном общественном транспорте — только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

При чем наличие документов будут требовать у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров.

Сейчас Одесская область относится к «оранжевой зоне» карантина.

В этот раз жители региона болеют преимущественно вариантом вируса «Дельта» — более агрессивной и опасной для жизни разновидностью COVID-19.

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