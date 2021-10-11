Сейчас Одесчина уже в "оранжевой зоне"

В Одесской области 2,5 раза увеличилась летальность от коронавируса по сравнению с прошлым месяцем.

Тревожные данные озвучили чиновники в ходе брифинга в одесской ОГА, который состоялся 11 октября, передает Politeka.net.

В Одесской области стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За последние сутки в регионе каждый день обнаруживают более тысячи случаев заболевания. Растет и смертность.

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, в 2,5 раза увеличилась смертность по сравнению с сентябрем.

В больницы попадают практические все невакцинированные пациенты. В медучреэжениях также не хватает врачей.

Ощущается острая нехватка анестезиологов и медицинских сестер. Было принято решение, задействовать анестезиологов из родильных домов.

Главный санитарный врач региона Виталий Гончаров отметил, что с понедельника, 11 октября, в регионе вводят новые эпидемические ограничения в связи с переходом области в «оранжевую зону» карантина.

«Многие показатели у нас на пределе. Например, загруженность коек 62,1% (критерий — более 65%), динамика госпитализации — 49% (критерий — 50%). Если такая тенденция продолжится, но нового локдауна под конец октября начала ноября не избежать, — заявил он.

Напомним, что стало известно, сколько всего осталось свободных мест в больницах Одессы

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