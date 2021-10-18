Сейчас очень много детей среди заболевших

Штамм "Дельта" массово косит детей, поэтому одесситов предупредили о скорой вакцинации подростков.

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавирусной инфекции детей и уже занимается документами. Такую информацию обнародовал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Нардеп отметил, что за минувшие сутки Covid-19 выявили у 790 детей и это впервые, такая большая цифра, за все время пандемии в Украине.

«И это как раз специфика «Дельты». Это очень плохо, потому что дети обычно и маски не носят, потому что надо было раньше, и дети к бабушкам с дедушками ездят. Это проблема», – сообщил Радуцкий журналистам.

Он уточнил, что Минзрав рассматривает вакцинацию детей в возрасте 12-14 лет по показаниям.

По состоянию на утро, 18 октября, в Одесской области зафиксировали еще 1 367 новых случая заражения Сovid-19.

Одесские чиновники утверждают, что смертность сейчас выше, чем весной или прошлой осенью. По данным вице-мэра Одессы Светланы Бедреги, за последнюю неделю только непосредственно от COVID-19 умерли 100 одесситов, что соответствует пиковым показателям апреля.

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