Ученикам одесских школ могут ввести осенние каникулы досрочно.

Сейчас такое решение рассматривает Департамент образования Одессы, сообщила его руководительница Елена Буйневич, пишет Politeka.net

Отметим, что Министерство здравоохранения порекомендовало всем украинским школам перенести осенние каникулы 18 октября. Хотя по плану они были назначены на 25 октября.

В МОЗ считают, что досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количестве не обязательных социальных контактов.

"Рассматриваем. При принятии решения сообщу",- отреагировала Елена Буйневич.

Многие родители поддерживают досрочное введение каникул.

" Через пару дней мы скорее всего зайдем в красную зону. Так что, Однозначно поддерживаю перенос каникул. Больницы уже забиты больными. А это позволит снизить количество контактов",

"Верное решение",

"Ситуация по заболеваемости детей ухудшается ещё и отсутствием отопления. Очень холодно в классах. Каждый год одно и тоже, к сожалению",- высказываются в сети.

Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры

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