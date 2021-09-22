В Одессе школы и вузы, которые не выполнили требования по вакцинации, будут закрыты с 23 сентября
Об этом
Чиновник отметил, что вопрос перехода на онлайн обучение даже не рассматривается.
Это значит, что "желтой зоне", которая начнет действовать с четверга 23 сентября, работать в обычном режиме смогут лишь те школы, детские сады, в которых вакцинировано не менее 80% педагогов.
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По данным Лончака, в Одессе и области продолжат работать лишь 198 школ. Остальные, в том числе все вузы Одессы, полностью закрываются. Это значит, что учителя и преподаватели не будут ходить на работу, а школьники и студенты — на учёбу. Дистанционки не будет.
В Одессе обновили список учебных заведений, которые останутся открытыми:
Теперь 103 школы будут работать в привычном режиме, 101- детский сад и 12 внешкольных заведений.
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Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин
Также Politeka писала, что одесситов пугают принудительной вакцинацией, заявление МОЗ: "Будет обязательна"