Учителя не будут ходить на работу, а дети - на учебу

В Одессе школы и вузы, которые не выполнили требования по вакцинации, будут закрыты с 23 сентября

Об этом предупредил глава департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Чиновник отметил, что вопрос перехода на онлайн обучение даже не рассматривается.

Это значит, что "желтой зоне", которая начнет действовать с четверга 23 сентября, работать в обычном режиме смогут лишь те школы, детские сады, в которых вакцинировано не менее 80% педагогов.

По данным Лончака, в Одессе и области продолжат работать лишь 198 школ. Остальные, в том числе все вузы Одессы, полностью закрываются. Это значит, что учителя и преподаватели не будут ходить на работу, а школьники и студенты — на учёбу. Дистанционки не будет.

В Одессе обновили список учебных заведений, которые останутся открытыми:

Теперь 103 школы будут работать в привычном режиме, 101- детский сад и 12 внешкольных заведений.

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