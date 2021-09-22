В Одессе школы и вузы, которые не выполнили требования по вакцинации, будут закрыты с 23 сентября

Об этом предупредил глава департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Чиновник отметил, что вопрос перехода на онлайн обучение даже не рассматривается.

школа, карантин, дистанционка

Это значит, что "желтой зоне", которая начнет действовать с четверга 23 сентября, работать в обычном режиме смогут лишь те школы, детские сады, в которых вакцинировано не менее 80% педагогов.

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По данным Лончака, в Одессе и области продолжат работать лишь 198 школ. Остальные, в том числе все вузы Одессы, полностью закрываются. Это значит, что учителя и преподаватели не будут ходить на работу, а школьники и студенты — на учёбу. Дистанционки не будет.

школа, карантин

В Одессе обновили список учебных заведений, которые останутся открытыми:

Теперь 103 школы будут работать в привычном режиме, 101- детский сад и 12 внешкольных заведений.

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