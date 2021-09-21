В Одесской области резко увеличилась летальность после заражения COVID-19



За минувшие сутки коронавирусная инфекция забрала 18 жизней. Тревожную информацию обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает Politeka.net .

По данным на утро вторника, в регионе выявили 419 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 149 тысяч 332 человека. Из них погибли 3 176 человек.

В общей сложности выздороветь смогли 140 тысячи 616 человек, 111 – за последние 24 часа.

Отметим, что Одесский регион уже привычно продолжает держаться в лидерах по приросту больных. По новым данным Одесчина находится на четвертом месте. Опередить её удалось Львовской (518), Харьковской (486) и Днепропетровской (422) областям. Замыкает пятерку Киев с 399 новыми заболевшими.

Еще стоит сказать, что карантинная "желтая зона" может быть распространена на Одесскую область уже на следующей неделе.

Чиновники и волонтеры настоятельно призывают одесситов привиться и не рисковать своим здоровьем и близких.

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