Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко

Одесситов предупредили о принудительной вакцинации от коронавируса

Так, в Украине уже в скором времени могут ввести принудительную вакцинацию населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на украинском канале.

По словам Ляшко, проводить принудительную вакцинацию позволяет закон "О защите населения от инфекционных болезней", однако пока речь не идет о поголовном прививании.

Это касается определенных групп населения.

"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", — сообщил министр.

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За минувшие сутки коронавирусная инфекция забрала 18 жизней.

По данным на утро вторника, в регионе выявили 419 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 149 тысяч 332 человека. Из них погибли 3 176 человек.

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