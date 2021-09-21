Одесситов предупредили о принудительной вакцинации от коронавируса
Так, в Украине уже в скором времени могут ввести принудительную вакцинацию населения.
Об этом
По словам Ляшко, проводить принудительную вакцинацию позволяет закон "О защите населения от инфекционных болезней", однако пока речь не идет о поголовном прививании.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
Джамалу подкосила болезнь: певица обратилась к украинцам перед новым эфиром "Танців з зірками"
Экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном наряде показала себя во всей красе: "Какие роскошные ягодки"
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Это касается определенных групп населения.
"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", — сообщил министр.
Ранее мы сообщали, в Одесской области резко увеличилась летальность после заражения COVID-19
За минувшие сутки коронавирусная инфекция забрала 18 жизней.
По данным на утро вторника, в регионе выявили 419 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 149 тысяч 332 человека. Из них погибли 3 176 человек.
Напоминаем, что коронавирус атакует Одесчину, тревожные данные МОЗ
Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин
Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика