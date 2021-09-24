Учеников трех одесских школ не пустят на занятия в обычном режиме с 27 сентября
Они будут вынуждены уйти на дистанционную форму обучения, поскольку учебные заведения не выполнили требования минздрава по вакцинации. ОБ этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net.
Речь идет об одесских школах №51, 122 и Европейском лицее.
В указанных учебных заведениях до сих пор остаются непривиыми от коронавируса 80% педагогического состава.
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В тоже время чиновница отметила, что учащиеся остальных школ города с понедельника, 27 сентября, продолжат обучение в привычном режиме.
Ранее мы писали, в Украине вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, в среду, 22 сентября.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что это касается в первую очередь работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций.
Напомним, что школьников передумали отправлять на дистанционку, новое решение
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