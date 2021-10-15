Родителей одесских школьников возмутил переход на дистанционную форму обучения.
Ранее глава Департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила, что в Одессу возвращается дистанционка на неделю, а после этого ученики уйдут на осенние каникулы.
В Украине начали реагировать на сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. По этой причине вводятся различные ограничения. Это коснулось и системы образования, пишет Politeka.net.
Новость о переходе на домашнее обучение вызвала бурное обсуждение среди родителей. Под постом Елена Буйневич оказалось очень мало тех, кто был бы доволен такими мерами.
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"Елена Буйневич , сколько можно слушать эти байки? Признайтесь в том, что наше Незалежне государство не может найти денег на отопление! А Корона/карантины и т.п. на сегодня им очень спасает ситуацию!",
"А с какой целью требовали вакцинираваться всем учителям?? Ведь говорили, что при наличии 80% привитых будем учиться до красной зоны,в красной зоне 100% привитых. Во многих школах достигли 100%. Тогда почему закрываются все школы?",
"Полный безпредел, хотят чтоб дети отупели совсем",
"Вы конечно извините, но это уже просто издевательство над детьми и родителями!!! Сколько можно из детей делать не образованных?! Они в школе ничего толком не успевают и не понимают ,а дома вообще ничего не хотят делать! И почему я должна положить зубы на полку и сидеть с ребёнком дома ?! Для чего все делали вакцинации ?! Вы обещали ,что начальные классы трогать не будите ! Почему не выполняете свои обещания",
"Верните детей в школу, хоть начальную!!", - пишут в сети.
Среди множества негативных комментариев были и такие, кто поддержал дистанционку в школах.
"Уважаемые родители,если бы вы не приводили своих сопливых,кашлиющих детей в школы на передержку, может ситуация, сложилась бы по другому!!!", - пишут родители.
Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры
Как сообщала Politeka, в школах Одессы каникулы могут перенести: что известно на данный момент
Также Politeka писала, школы и вузы в Одессе закроют: "Дистанционки не будет"