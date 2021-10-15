Из-за резкого всплеска коронавирусной инфекции каникулы в одесских школах могут продлить еще на три-четыре недели.
Дискуссии по этому поводу продолжаются уже неделю, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает Politeka.net
По словам чиновника, осенние школьные каникулы могут с внезапно продлить до трех-четырех недель, хотя обычно они длятся всего неделю.
"Скорее всего они будут немножко удлинены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они продолжаются В течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке три-четыре недели", - сообщил санитарный врач.
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Кузин считает, что много классов уже закрывается из-за эпидемии COVID-19, в тоже время он убежден, что за это время педагоги смогут получить прививки против инфекции.
Отметим, что родители школьников не рады тому, что дети перестанут учиться.
"А с какой целью требовали вакцинироваться всем учителям?? Ведь говорили, что при наличии 80% привитых будем учиться до красной зоны, в красной зоне 100% привитых. Во многих школах достигли 100%. Тогда почему закрываются все школы?", - возмущаются они.
Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры
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