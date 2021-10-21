После того, как Одесса перешла в «красную зону» у многих людей на работе потребовали предъявить сертификат о вакцинации.

Поэтому вынужденные вакцинироваться одесситы побежали за прививками в городские поликлиники и выстроились в огромные очереди, чтобы получить заветный укол.

Из-за этого в медучреждениях Одессы уже несколько дней подряд наблюдается прививочный коллапс.

К примеру, врачи поликлиники №1 и ЦПМСП №10 физически не успевают вакцинировать всех желающих. Видео обнародовал телеграм-канал Новини.LIVE Odesa, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«В поликлинике №1 на улице Болгарской не протолкнуться. Десятки людей стоят в очереди, чтобы получить заветную прививку против COVID-19», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация наблюдается и в прививочном кабинете в ЦПМСП №10 на улице Академика Гаркавого. Там огромные очереди из десятков людей и долгие часы ожидания. Без конфликтных ситуаций также не обходится, которые только усложняют работу медиков.

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