После того, как Одесса перешла в «красную зону» у многих людей на работе потребовали предъявить сертификат о вакцинации.
Поэтому вынужденные вакцинироваться одесситы побежали за прививками в городские поликлиники и выстроились в огромные очереди, чтобы получить заветный укол.
Из-за этого в медучреждениях Одессы уже несколько дней подряд наблюдается прививочный коллапс.
К примеру, врачи поликлиники №1 и ЦПМСП №10 физически не успевают вакцинировать всех желающих. Видео
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«В поликлинике №1 на улице Болгарской не протолкнуться. Десятки людей стоят в очереди, чтобы получить заветную прививку против COVID-19», - говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация наблюдается и в прививочном кабинете в ЦПМСП №10 на улице Академика Гаркавого. Там огромные очереди из десятков людей и долгие часы ожидания. Без конфликтных ситуаций также не обходится, которые только усложняют работу медиков.
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