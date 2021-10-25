Не тільки на вокзалах

Жителів Одеси та області почнуть вакцинувати не тільки на вокзалах, а й на ринках.

У зв'язку зі зростанням числа бажаючих зробити щеплення від ковіда в Одесі, тепер це можна буде зробити прямо на промтоварному ринку «7 кілометр». Про це інформують в прес-службі промринку в понеділок, 25 жовтня.

У повідомленні йдеться, що на цьому тижні пункт вакцинації буде працювати на ринку у вівторок, 26 жовтня і в четвер, 28 жовтня. Час роботи-з 10:00 до 15:00.

"Вакцинація проводиться на першому поверсі адміністративного 2-хповерхового корпусу ринку (колишня їдальня), розташованого на центральній автостоянці, відразу за продуктовим пасажем», - зазначили в прес-службі.

В наявності є такі вакцини, як Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.

Отримати укол можуть всі бажаючі: підприємці, відвідувачі і покупці.

При собі для вакцинації потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, можна скористатися і паспортними даними з програми «Дія».

Раніше ми повідомляли, що в Одесі на залізничному вокзалі вишикувалася велика черга з людей, охочих вакцинуватися.

Одесити побігли за щепленням на вокзал, адже без паспорта про вакцинацію, як відомо, не покликають виїхати в інший регіон.

Нагадаємо, що в Одесі знайшли спосіб, як заманити людей на вакцинацію

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