Не только на вокзалах

Жителей Одессы и области начнут вакцинировать не только на вокзалах, но и на рынках.

В связи с возрастанием числа желающих привиться от ковида в Одессе, теперь это можно будет сделать прямо на промтоварном рынке «7 километр». Об этом информируют в пресс-службе промрынка в понедельник, 25 октября.

В сообщении говорится, что на этой неделе пункт вакцинации будет работать на рынке во вторник, 26 октября и в четверг, 28 октября. Время работы — с 10:00 до 15:00.

«Вакцинация проводится на первом этаже административного 2-хэтажного корпуса рынка (бывшая столовая), расположенного на центральной автостоянке, сразу за Продуктовым пассажем», - отметили в пресс-службе.

В наличии имеются такие вакцины, как Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

Получить укол могут все желающие: предприниматели, посетители и покупатели.

При себе для вакцинации нужно иметь паспорт и идентификационный код, можно воспользоваться и паспортными данными из приложения «Дія».

Ранее мы сообщали, что в Одессе на железнодорожном вокзале выстроилась большая очередь из людей, желающих вакцинироваться.

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