Місць в одеських лікарнях, які виділені для прийому важких пацієнтів з коронавірусом, практично не залишилося.

В опорних лікарнях міста почалося медичне сортування. Про критичну ситуацію в місті повідомила голова благодійного фонду" Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

За її словами, щоб пацієнта поклали в лікарню, доводиться чекати іноді годинами не тільки на вільні ліжко-місця, а й на приїзд швидкої.

"Швидка не їде по кілька годин, ми дзвонили в усі стаціонари-місць немає", - такі повідомлення надходять волонтерам від звичайних людей.

Ножевнікова стверджує, що стала свідком, як лікарі свідомо відмовлялися від госпіталізації пацієнта з коронавірусом, посилаючись на його важку супутню хворобу, а саме онкологію.

"Дві години чекаємо біля воріт. Чомусь не беруть. Родичі дзвонять мені, а я тим, хто допомагає, вони лікарям, потім мені, а я родичам. Більше 20 дзвінків. В результаті прямим текстом повідомляють, що у пацієнта рак гортані і мовляв "який сенс його брати". Ось так, мої дорогі, медичний відбір почав діяти. Героя нашого ми в стаціонар таки запхали. З криками і погрозами", - повідомила вона.

Ще Ножевнікова звернула увагу, що проблема в місті існує не тільки з вільними місцями, а й медичним персоналом, якого просто не вистачає для великої кількості пацієнтів.

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