Мест в одесских больницах, которые выделены для приема тяжелых пациентов с коронавирусом, практически не осталось.
В опорных больницах города началась медицинская сортировка. О критической ситуации в городе
По ее словам, чтобы пациента положили в больницу, приходится ждать иногда часами не только на свободные койко-места, но и на приезд скорой.
"Скорая не едет по несколько часов, мы звонили во все стационары – мест нет", – такие сообщения поступают волонтерам от обычных людей.
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Ножевникова утверждает, что стала свидетелем, как врачи сознательно отказывались от госпитализации пациента с коронавирусом, ссылаясь на его тяжелую сопутствующую болезнь, а именно онкологию.
"Два часа ждем у ворот. Почему-то не берут. Родственники звонят мне, а я тем, кто помогает, они врачам, потом мне, а я родственникам. Более 20 звонков. В результате прямым текстом сообщают, что у пациента рак гортани и мол "какой смысл его брать". Вот так, мои дорогие, медицинский отбор начал действовать. Героя нашего мы в стационар таки запихнули. С криками и угрозами", – сообщила она.
Еще Ножевникова обратила внимание, что проблема в городе существует не только со свободными местами, но и медицинским персоналом, которого просто не хватает для большого количества пациентов.
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