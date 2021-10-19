Після того, як Одеса потрапила в «червону зону» поліцейські почнуть активне полювання на невакцинованих людей.

Зокрема, в місті створені мобільні бригади, які будуть стежити за дотриманням одеситами протиепідемічного режиму і проводити рейди.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький повідомив, що перевірки будуть проводитися в місцях великого скупчення людей: на ринках, торгових майданчиках, громадському транспорті та інших місцях.

Рейди почнуться з 21 жовтня.

За словами патрульного, електронні сертифікати перевірятимуть через спец.програмне забезпечення. У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинна бути інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

За виготовлення та збут підробленої медичної документації загрожує штраф у 17 тис грн, або до п'яти років позбавлення волі. За використання підроблених довідок та сертифікатів: штраф у розмірі до 850 грн або обмеження волі на строк до двох років.

"Якщо буде доведено, що хворий коронавірусною інфекцією поширив хворобу, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.",- розповів Білошицький.

Нагадаємо, що одеситів попередили про вакцинацію дітей від COVID-19: відомо, з якого віку

Як повідомляла Politeka, в Одесі вірус масово заражає вагітних: скільки вже хворих

Також Politeka писала, що нова напасть звалилася на голови жителів Одеської області: "симптоми схожі з COVID-19"