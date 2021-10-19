После того, как Одесса попала в «красную зону» полицейские начнут активную охоту на невакцинированных людей.

В частности, в городе созданы мобильные бригады, которые будут следить за соблюдением одесситами противоэпидемического режима и проводить рейды.

Замначальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий сообщил, что проверки будут проводиться в местах большого скопления людей: на рынках, торговых площадках, общественном транспорте и прочих местах.

Рейды начнутся с 21 октября.

По словам патрульного, электронные сертификаты будут проверять через спец.программное обеспечение. В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должна быть информация о виде прививки, количестве доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации грозит штраф в 17 тыс грн, либо до пяти лет лишения свободы. За использование поддельных справок и сертификатов: штраф в размере до 850 грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

"Если будет доказано, что больной коронавирусной инфекцией распространил болезнь, он может быть привлечен к уголовной ответственности.", — рассказал Билошицкий.

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