В Одеській області стали частіше хворіти не тільки коронавірусом, а й іншими ГРВІ, які мають схожі симптоми.

Хворі не звертаються за медичною допомогою, що посилює і без того складну ситуацію. Таку заяву в ході брифінгу в ОДА зробив головний санлікар Одеської області Віталій Гончаров, пишуть місцеві ЗМІ у понеділок, 18 жовтня.

Гончаров зазначив, що люди хворіють крім коронавірусної інфекцією рино -, бока -, РС-вірусами, у яких є схожі симптоми. Хворі не звертаються до медиків, а інфікують своїх близьких і оточуючих.

"Вже маємо перевищення епідемічного порогу на 12%», - уточнив він.

Санітарний лікар також назвав основні причини зростання захворюваності COVID - 19 та іншими респіраторними інфекціями. На його думку, це недотримання карантинних обмежень, порушення самоізоляції хворими і наплив приїжджих на свята і вихідні дні.

Станом на ранок, 18 жовтня, в Одеській області зафіксували ще 1 367 нових випадки зараження Сovid-19.

Одеські чиновники стверджують, що смертність зараз вище, ніж навесні або минулої осені. За даними віце-мера Одеси Світлани Бедреги, За останній тиждень тільки безпосередньо від COVID - 19 померли 100 одеситів, що відповідає піковим показникам квітня.

Нагадаємо, що одеситів попередили про вакцинацію дітей від COVID-19: відомо, з якого віку

Як повідомляла Politeka, в Одесі вірус масово заражає вагітних: скільки вже хворих

Також Politeka писала, що одеситів не випустять з регіону, встановлені жорсткі обмеження: "це вимушений крок"