В Одеській області стали частіше хворіти не тільки коронавірусом, а й іншими ГРВІ, які мають схожі симптоми.
Хворі не звертаються за медичною допомогою, що посилює і без того складну ситуацію. Таку заяву в ході брифінгу в ОДА зробив головний санлікар Одеської області Віталій Гончаров, пишуть місцеві
Гончаров зазначив, що люди хворіють крім коронавірусної інфекцією рино -, бока -, РС-вірусами, у яких є схожі симптоми. Хворі не звертаються до медиків, а інфікують своїх близьких і оточуючих.
"Вже маємо перевищення епідемічного порогу на 12%», - уточнив він.
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Санітарний лікар також назвав основні причини зростання захворюваності COVID - 19 та іншими респіраторними інфекціями. На його думку, це недотримання карантинних обмежень, порушення самоізоляції хворими і наплив приїжджих на свята і вихідні дні.
Станом на ранок, 18 жовтня, в Одеській області зафіксували ще 1 367 нових випадки зараження Сovid-19.
Одеські чиновники стверджують, що смертність зараз вище, ніж навесні або минулої осені. За даними віце-мера Одеси Світлани Бедреги, За останній тиждень тільки безпосередньо від COVID - 19 померли 100 одеситів, що відповідає піковим показникам квітня.
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