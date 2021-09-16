В Одесі на Молдаванці студенти коледжу постраждали від розпорошеного в гуртожитку газу

Інцидент трапився в гуртожитку коледжу на вулиці Степовій в ніч з 12 на 13 вересня, повідомляє місцеве видання odessa.online

За словами студентів, робітники, які ремонтували фасад будівлі, приставали до старшокурсниці, а та поскаржилася на них одногрупникам. Після цього хлопці пішли з'ясовувати стосунки з кривдниками.

Під час конфлікту на одному з поверхів будівлі робітники розпилили газ. Більше десятка дітей постраждали. На місце викликали медиків, а лікарі вже сповістили поліцію.

"Швидка приїжджала за ніч кілька разів, оскільки періодично студентам ставало погано, дівчатка знепритомніли", - кажуть вони.

У виданні зазначають, що керуюча гуртожитком спочатку відправила студентів на вулицю, щоб приміщення провітрилися. Але коли діти зайшли назад, в коридорах ще відчувався газ. Діти, закутавшись у ковдри, сиділи на балконах.

Також одна з мам постраждалого студента запевняє, що керуюча гуртожитком погрожувала виселенням, якщо хтось із дітей писатиме заяву в поліцію.

У свою чергу директор коледжу Йосип Дидишко в різкій формі висловився з приводу даного інциденту, повністю спростувавши інформацію про те, що робітники розпилили в гуртожитку газ.

Інцидент зі студентами стали бурхливо обговорювати в соцмережах.

У коментарях думки людей розділилися: одні поспівчували студентам, інші ж навпаки, порахували, що вони самі винні, мовляв малолітки нарвалися. Знайшли й такі, хто розповів, що цей гуртожиток має погану славу і не раз потрапляв у скандал. Ще були прохання почути іншу сторону конфлікту - версію робітників, щоб дати об'єктивну оцінку ситуації.

"Якось все однобоко. А версію робітників ніхто не розглядає. І чого раптом саме робітники газ розпилили, а не студенти? По посту бачу винних вже призначили»,

"Малолітки нарвалися, отримали-почали плакатися і свідомості втрачати»,

"Нічого дивного або таємного тут немає. Степова. общага ..малолітки. Робітники, якщо і бухають, то напевно сімейні, дорослі і все таке.

Ця общага не раз миготить. Патруль там потрібно приставити. І справа з кінцем", - пишуть в мережі.

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