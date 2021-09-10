В Одессе помогут с трудоустройством беженцам из Афганистана, которым удалось сбежать от власти талибов

Людям пообещали найти работу на одесских рынках. Об этом пишет издание " Украинские Новости" со ссылкой на лидера афганской общины в Одессе Джаная Таната.

По его словам, в квартирах приютивших беженцев членов афганской общины живут по несколько семей.

"Ни одна семья не осталась без приюта, всех разместили в нашей общине. Сейчас все они крайне заняты, нужно срочно решать проблемы с документами, работой и другие. Плюс нужно устраивать детей в школу, это обязательно нужно делать", - сообщил лидер афганской общины в Одессе.

Как выяснилось, многим беженцам не удалось захватить с собой часть документов, так как они собирались в спешке, а в аэропорту Кабула царила паника.

В то же время лидер афганской общины заверил, что у всех беженцев не возникнет проблемы с трудоустройством, так как многие из общины работают на одесских рынках и готовы принять новых сотрудников.

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Как сообщала Politeka, украинцы "застряли" в Кабуле, родственники безутешны: "Надо начинать из своих людей".