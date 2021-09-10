В Одессе помогут с трудоустройством беженцам из Афганистана, которым удалось сбежать от власти талибов
Людям пообещали найти работу на одесских рынках. Об этом пишет издание "
По его словам, в квартирах приютивших беженцев членов афганской общины живут по несколько семей.
"Ни одна семья не осталась без приюта, всех разместили в нашей общине. Сейчас все они крайне заняты, нужно срочно решать проблемы с документами, работой и другие. Плюс нужно устраивать детей в школу, это обязательно нужно делать", - сообщил лидер афганской общины в Одессе.
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Как выяснилось, многим беженцам не удалось захватить с собой часть документов, так как они собирались в спешке, а в аэропорту Кабула царила паника.
В то же время лидер афганской общины заверил, что у всех беженцев не возникнет проблемы с трудоустройством, так как многие из общины работают на одесских рынках и готовы принять новых сотрудников.
Напомним, что афганские беженцы обрели убежище в Одессе: что известно
Также Politeka писала, что в Одессе взбунтовались против афганцев, фото: "У нас свои беженцы"
Как сообщала Politeka, украинцы "застряли" в Кабуле, родственники безутешны: "Надо начинать из своих людей".