В конце августа в Одессе приютили 133 беженцев из Афганистана

Некоторые одесситы не рады беженцам из Афганистана, которые недавно обрели убежище в городе

Так, в центре Одессы стали появляться циничные послания, в которых афганцев призывают покинуть нашу страну. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Надпись замечена на здании, расположенном на улице Базарной, что в центре Одессы.

"Афганцы пусть валят домой, у нас своя война, и свои беженцы",- говорится в подписи.

Комментариев от полиции пока нет. Также неизвестно, кто эту надпись оставил.

Другие одесситы стали выражать свое отношение к беженцам на страницах соцсетей.

"Главное за оружие чтоб не взялись в доказательство что это уже их земля. Пусть живут,но мирно и дружно",

"Помогать нужно, но эти ребята у себя соблюдают традиции и правила, а здесь очень часто ведут себя неадекватно и вызывающе",

" Эстония приняла тридцать человек Словакия пять а мы до фига ещё их здесь не хватало мы самая богатая страна кто разрешил их сюда пускать",

"Свои от голода пенсионеры мрут еще авганцев не хватало беспридел процветает в Украине а теперь полный капец",

"Пенсионеры голодают,многие люди живут в убогих квартирах. Зато мы беженцев принимаем. Зае.......ь",

" Половина наших Украинцев вынуждены уежать из дому, чтобы прокормить свою семью, чтобы как то выжить в этом мире, а они принимают людей",

" В Одессе что медом намазано?", - высказались в сети.

К слову, в конце августа в Одессу привезли 133 афганских беженцев.

Эвакуировали 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему было всего 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации.Беженцев приютили в своих домах представители местной афганской общины.

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