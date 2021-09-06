Некоторые одесситы не рады беженцам из Афганистана, которые недавно обрели убежище в городе
Так, в центре Одессы стали появляться циничные послания, в которых афганцев призывают покинуть нашу страну. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.
Надпись замечена на здании, расположенном на улице Базарной, что в центре Одессы.
"Афганцы пусть валят домой, у нас своя война, и свои беженцы",- говорится в подписи.
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Комментариев от полиции пока нет. Также неизвестно, кто эту надпись оставил.
Другие одесситы стали выражать свое отношение к беженцам на страницах соцсетей.
"Главное за оружие чтоб не взялись в доказательство что это уже их земля. Пусть живут,но мирно и дружно",
"Помогать нужно, но эти ребята у себя соблюдают традиции и правила, а здесь очень часто ведут себя неадекватно и вызывающе",
" Эстония приняла тридцать человек Словакия пять а мы до фига ещё их здесь не хватало мы самая богатая страна кто разрешил их сюда пускать",
"Свои от голода пенсионеры мрут еще авганцев не хватало беспридел процветает в Украине а теперь полный капец",
"Пенсионеры голодают,многие люди живут в убогих квартирах. Зато мы беженцев принимаем. Зае.......ь",
" Половина наших Украинцев вынуждены уежать из дому, чтобы прокормить свою семью, чтобы как то выжить в этом мире, а они принимают людей",
" В Одессе что медом намазано?", - высказались в сети.
К слову, в конце августа в Одессу привезли 133 афганских беженцев.
Эвакуировали 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему было всего 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации.Беженцев приютили в своих домах представители местной афганской общины.
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