Житель Одесской области не может выбраться из захваченного талибами Афганистана

Его супруга забила тревогу и попросила помощи украинских властей. Об этом рассказал зампред Одесского областного совета Вадим Шкаровский на своей странице в Фейсбук .

По словам политика, что к нему обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, супруг которой, Лазарев Иван Степанович, находится там без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону.

Шкровский обратил внимание, что таких семей тысячи.



В тоже время в украинском МИДе обещают помочь всем нашим гражданам, которые желают покинуть Афганистан.

В ведомстве сообщили, что украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности.

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