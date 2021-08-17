Житель Одесской области не может выбраться из захваченного талибами Афганистана
Его супруга забила тревогу и попросила помощи украинских властей. Об этом рассказал зампред Одесского областного совета Вадим Шкаровский на своей странице в
По словам политика, что к нему обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, супруг которой, Лазарев Иван Степанович, находится там без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону.
Шкровский обратил внимание, что таких семей тысячи.
В тоже время в украинском МИДе обещают помочь всем нашим гражданам, которые желают покинуть Афганистан.
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В ведомстве сообщили, что украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности.
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