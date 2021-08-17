Детский лагерь "Молодая гвардия" в Одессе закрыли на карантин из-за большого количества зараженных на COVID-19
Об этом со ссылкой на свои источники в оздоровительном центре
Так, на территории лагеря симптомы заражения коронавирусом проявились у 42-х детей и двух воспитателей.
Отмечается, что после проявления симптомов детей и воспитателей изолировали и взяли у них пробы биоматериалов, которые дали положительный результат на COVID-19.
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В департаменте здравоохранения Одесской области подтвердили, что на 15 августа было 26 заболевших, в то время как на 16 число их стало уже 44, при этом, число больных может возрасти, поскольку часть результатов еще ожидается.
Сейчас лагерь закрыли на карантин.
Стоит заметить, что весной в "Молодой гвардии" уже фиксировали случаи болезни, но летом заболеваемость в регионе пошла на спад и эпидситуация стабилизировалась.
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