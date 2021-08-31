Вчера сеть облетели кадры с афганскими беженцами, которых привезли в Одессу автобусами
Автобусы припарковались на углу улиц Преображенская и Троицкая, где находится управление миграционной службы Одесской области. На опубликованных фотографиях видно, как афганцы расположились на тротуарах и около автобусов.
По имеющейся информации, 133 гражданина Афганистана, которые сбежали от строгого режима радикального движения «Таллибан», нашли убежище в Одессе.
Их приютили в своих домах представители афганской диаспоры Одессы. В это время другого жилья у беженцев нет.
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Как сообщает издание
Среди беженцев — двое младенцев, одному — 7 дней, другому — 10 дней.
Мать одного из младенцев госпитализировали поскольку у нее открылось кровотечение после родов. Взрослых — 48 человек и 85 детей. Самой старшей эвакуированной — 85 лет.
Всем эвакуированным сделали тесты на COVID-19, заболевших не выявлено.
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