В таких условиях им приходится жить

В Одессе показали запущенное состояние общежитий для студентов

Кошмарными кадрами поделились сами студенты одесских вузов и рассказали, в каких условиях им приходится жить. Об этом сообщают телеграм-каналы «Одесса-Инфо», и «Х. Одесса», передает Politeka.net

Кровати на пружинах и без матрасов, поломанная мебель, стены в плесени, а пол частично застеленный линолеумом – это все реалии в общежитии Одесского национального морского университета на улице Старопортофранковской.

Ничем не лучше условия в общежитии Одесского национального университета на улице Черняховского. Тут повсюду царит антисанитария, двери разбиты, а замки выломаны.

Общая кухня оставляет желать лучшего. На немалое число студентов всего одна плита и разбитая мойка.

Студенты пожаловались, что за такие условия проживания им приходится платить больше 500 гривен каждый месяц.

Напомним, чтобы не допустить тысячу студентов пытались заселить за один день в общежитие Одессы: "Стояли более 15 часов"

Как сообщала Politeka, пациенты показали реалии одесской больницы, фото: "В тюрьме условия лучше"

Также Politeka писала, что стало известно, где в Одессе будут работать афганские беженцы: "Не возникнет проблемы"