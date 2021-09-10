В Одессе показали запущенное состояние общежитий для студентов
Кошмарными кадрами поделились сами студенты одесских вузов и рассказали, в каких условиях им приходится жить. Об этом сообщают телеграм-каналы «Одесса-Инфо», и «Х. Одесса», передает Politeka.net
Кровати на пружинах и без матрасов, поломанная мебель, стены в плесени, а пол частично застеленный линолеумом – это все реалии в общежитии Одесского национального морского университета на улице Старопортофранковской.
Ничем не лучше условия в общежитии Одесского национального университета на улице Черняховского. Тут повсюду царит антисанитария, двери разбиты, а замки выломаны.
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Общая кухня оставляет желать лучшего. На немалое число студентов всего одна плита и разбитая мойка.
Студенты пожаловались, что за такие условия проживания им приходится платить больше 500 гривен каждый месяц.
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