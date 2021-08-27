В Одессе показали запущенное состояние палат в Еврейской больнице

Кошмарными кадрами поделились пациенты нейрохирургического отделения этой больницы. Сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Облезлые стены, грибок, плесень, старая мебель - это все реалии городской больницы №1, которая находится на улице Мясоедовской. В народе ее именуют Еврейской больницей.

Очевидно, что последний раз ремонт проводился очень давно.

«Вот в таких условиях «лечатся» люди. Еврейская больница, нейрохирургическое отделение», - говорится в публикации.

Нужно отметить, что плесень — это грибок, растущий на сырых поверхностях. Он выпускает крошечные частицы, которые называют спорами и которые могут быть вредными при вдыхании. А так как больной человек подвержен еще большему риску, то помимо неврологических болезней к пациентам могут присоединится проблемы с легкими.

Пользователи сети делятся своими мыслями и впечатлениями о медучреждении. Об этом они пишут в комментариях.

«Самая коррумпированная больница Украины !!!!!! Это факт. Бабло гребут реально в разы больше, чем в частных больницах. И всё запущено ужаса»,

«Самая коррумпированная больница Украины !!!!!! Это факт. Бабло гребут реально в разы больше чем в частных больницах. И всё запущено до ужаса»,

«В тюрьме условия лучше»,

«Одесса - это сплошной стыд и позор. А еще называется жемчужина у моря»,

«Во всех больницах для народа так) а в частных больничках такого вы не увидите»,

«Вдогонку еще грибковую инфекцию вдыхайте», - комментируют в сети.

Напомним, что в Одесской области закупили не те костюмы для медиков, ущерб на сотни тысяч: детали скандала

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