После ливня из кранов одесситов потекла очень грязная вода
Жителям, проживающим в микрорайоне Лузановка, подали в квартиры вместо водопроводной воды коричневую массу с неприятным запахом и осадком.
Одесситам удалось заснять на видео кошмарное состояние воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», в пятницу, 27 августа, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«У жителей Лузановки с кранов потекла целебная водичка», - с иронией отмечают авторы телеграм-канала, однако многим одесситам не до шуток.
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Ведь такую воду не то, что опасно пить, в ней даже руки не помоешь.
Совершенно не понятно, из-за чего снизилось качество водопроводной воды. Возможной причиной стал недавний ливень, который прошел в Одессе и может быть в краны попали сточные воды?
Стоит сказать, что пару дней назад специалисты проверяли качество водопроводной воды и согласно мониторинга она соответствовала гигиеническим нормам. Но как видим, теперь это не так.
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