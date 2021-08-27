Даже посуду не помоешь

После ливня из кранов одесситов потекла очень грязная вода

Жителям, проживающим в микрорайоне Лузановка, подали в квартиры вместо водопроводной воды коричневую массу с неприятным запахом и осадком.

Одесситам удалось заснять на видео кошмарное состояние воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», в пятницу, 27 августа, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«У жителей Лузановки с кранов потекла целебная водичка», - с иронией отмечают авторы телеграм-канала, однако многим одесситам не до шуток.

Ведь такую воду не то, что опасно пить, в ней даже руки не помоешь.

Совершенно не понятно, из-за чего снизилось качество водопроводной воды. Возможной причиной стал недавний ливень, который прошел в Одессе и может быть в краны попали сточные воды?

Стоит сказать, что пару дней назад специалисты проверяли качество водопроводной воды и согласно мониторинга она соответствовала гигиеническим нормам. Но как видим, теперь это не так.

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