Проливной дождь принес очередные неприятности Одессе

Так, море возле пляжа в Аркадии покрылось белой пеной неизвестного происхождения. К тому же она жутко воняет и распугивает отдыхающих.

Видео с неизвестным веществом опубликовали в Telegram-канале "Новости.LIVE Odesa" (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что больше всего этой пены прибило к волнорезу.

Откуда она взялась и из чего состоит пока не ясно, однако местные жители утверждают, что это жир, который сливают заведения питания.

В тоже время после ливня на некоторых пляжах забили фонтаны грязи.

Один из таких фонтанов видели на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана. Кадры показали в телеграм-канале "Подслушано Одесса".

"В Одессе произошло неторжественное открытие нового фонтана", - пошутили в сети.

Стоит отметить, такое фонтанирование уже давно не редкость в Одессе. Почти каждый раз, во время сильного дождя, их замечают там, где расположена незаконная канализация, которая сбрасывает прямо в море нечистоты из расположенных рядом особняков или заведений.

А тем временем синоптики предупредили, что пятница, 27 августа, ознаменуется прохладной и дождливой погодой в Одессе.

На город надвигается еще один циклон, который изменит погоду вечером.

Напомним, что туристов возмутили известные пляжи Одессы после потопа, видео: мусор закопали в песок

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