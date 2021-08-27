Проливной дождь принес очередные неприятности Одессе
Так, море возле пляжа в Аркадии покрылось белой пеной неизвестного происхождения. К тому же она жутко воняет и распугивает отдыхающих.
Видео с неизвестным веществом опубликовали в Telegram-канале "Новости.LIVE Odesa" (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, что больше всего этой пены прибило к волнорезу.
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Откуда она взялась и из чего состоит пока не ясно, однако местные жители утверждают, что это жир, который сливают заведения питания.
В тоже время после ливня на некоторых пляжах забили фонтаны грязи.
Один из таких фонтанов видели на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана. Кадры показали в телеграм-канале "Подслушано Одесса".
"В Одессе произошло неторжественное открытие нового фонтана", - пошутили в сети.
Стоит отметить, такое фонтанирование уже давно не редкость в Одессе. Почти каждый раз, во время сильного дождя, их замечают там, где расположена незаконная канализация, которая сбрасывает прямо в море нечистоты из расположенных рядом особняков или заведений.
А тем временем синоптики предупредили, что пятница, 27 августа, ознаменуется прохладной и дождливой погодой в Одессе.
На город надвигается еще один циклон, который изменит погоду вечером.
Напомним, что туристов возмутили известные пляжи Одессы после потопа, видео: мусор закопали в песок
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