После наводнения в Одессе порядок на городских пляжах так и не навели

Отдыхающие прошлись по самым популяным пляжам города – Аркадии, Ланжерону и Чкаловскому и показали, что там творится.

Видео они выложили в сети в начале августа, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как видно на кадрах, после мощного ливня, который две недели назад затопил Одессу, порядок так и не навели.

На муниципальном пляже в Аркадии везде разбросан мусор, пластиковые трубы плавают прямо в море.

На Чкаловском пляже ситуация не лучше.

«Неужели это нельзя было убрать?! Просто как лежало, так и продолжает лежать… Вот еще и стекло битое, а здесь мусор решили просто закопать в песок… Мне кажется, тут никто не убирал после ливней", - возмущаются туристы на видео.

Пользователи в соцсетях активно комментируют увиденное.

«Ужас!😱Эти пляжные "рифы" мусора сфотографировать и в соответствующие органы отправить и в соцсетях распространить - может, тогда власти внимание обратят🙄И, конечно, людям чаще вспоминать, что они не свиньи»,

«Это же надо так загадить пляжи., по-другому не скажешь. Обидно, что люди мусорят, а власти города ничего не делают для своего же города и побережья»,

«Ну разве может, море переварить, этот мусор, конечно нет», - пишут в сети.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

Как сообщала Politeka, отдыхающим запретили купаться в Одессе, названа причина: какие пляжи угрожают здоровью

Также Politeka сообщала, что популярные пляжи в Одессе попали в черный список