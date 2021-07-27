На пике курортного сезона два пляжа в Одессе попали в черный список

Специалисты не рекомендуют там купаться из-за загрязненного моря. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесского областного лабораторного центра МОЗ.

В частности, в период с 19 по 26 июля было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и девять проб на санитарно-химические показатели.

Из них две пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям.

Теперь отдыхающим запрещено купаться пляжах Лузановка и на 10 станции Большого Фонтана.

О причинах загрязнения воды не сообщается, однако по всей видимости это связано в недавний ливень в Одессе, который смыл сточные воды прямиком в море.