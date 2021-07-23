В Одессе закрыли для купания все городские пляжи
Отдыхающим советуют воздержаться от походов на пляж. Об этом предупредили в одесской мэрии в пятницу, 23 июля.
Причина закрытия всех одесских пляжей в том, что из-за сильнейшего ливня в море с городских улиц смыло много грязи. Купание может вызвать различные желудочные и кожные заболевания.
Специалисты Госпотребслужбы в Одесской области просят отдыхающих не купаться до тех пор, пока показатели морской воды не придут в норму.
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Отметим, что последствия мощного ливня в Одессе еще до конца не устранили, поэтому ряд улиц до сих пор остается затопленными.
За ночь вода в районе Пересыпи так и не сошла.
По сообщению коммунальщиков, в городе остаются подтопленными улицы Атамана Головатого и Щеглова. А вот движение транспорта по улице Черноморского Казачества восстановили.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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