Всё чаще отдыхающие стают жертвами грабителей на курортах Одесской области
К сожалению, отдых на одном из главных курортов Одесчины – в Затоке так и не стал безопасным, передает Politeka.net
Трех грабителей удалось разоблачить полицейским, один из них оказался несовершеннолетним, а сколько еще таких случаев остается не раскрытыми.
Как сообщили в пресс-службе
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Во втором случае, также на пляже, 24-летний парень выхватил у отдыхающей женщины из Чернигова ее мобильный телефон и попытался скрыться.
Отмечается, что всех троих преступников поймали, однако пока не уточняется, являются ли они местными жителями или «гастролерами». Задержанным грозит до шести лет тюрьмы, согласно ч.1 и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины, в зависимости от тяжести их преступлений.
Напомним, что полицейские задержали мужчин, которые совершили разбойное нападение на супругов пенсионеров
Как сообщала Politeka, молодой парень, угрожая пистолетом, ограбил двух одесситок на побережье.
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