Всё чаще отдыхающие стают жертвами грабителей на курортах Одесской области

К сожалению, отдых на одном из главных курортов Одесчины – в Затоке так и не стал безопасным, передает Politeka.net

Трех грабителей удалось разоблачить полицейским, один из них оказался несовершеннолетним, а сколько еще таких случаев остается не раскрытыми.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП , первый случай произошел на одном из пляжей Затоки, когда 16-летний и 21-летний нарушители напали на 18-летнего отдыхающего из Николаева. Они отобрали у него телефон и кошелек с деньгами.

Во втором случае, также на пляже, 24-летний парень выхватил у отдыхающей женщины из Чернигова ее мобильный телефон и попытался скрыться.

Отмечается, что всех троих преступников поймали, однако пока не уточняется, являются ли они местными жителями или «гастролерами». Задержанным грозит до шести лет тюрьмы, согласно ч.1 и ч.2 ст. 186 (грабеж) УК Украины, в зависимости от тяжести их преступлений.

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Как сообщала Politeka, молодой парень, угрожая пистолетом, ограбил двух одесситок на побережье.

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