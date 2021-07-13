В курортном Затоке проверили морскую воду и посоветовали не купаться

Как выяснилось, в Затоке Одесской области существуют проблемы с водой. Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

«На 22 пляжах Одессы и области, имеющих официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 – на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.

В ходе исследования было установлено, что 3 пробы морской воды не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Непригодными оказались прибрежные зоны районов Центральный, Солнечный и Лиманский.

Однако опасная для здоровья вода не останавливает туристов.

Они едут на отдых со всей Украины и делятся впечатлениями от курорта.

Так, одна из курортниц, которая сейчас отдыхает в Затоке, говорит, что море теплое и вода в нем чистая несмотря на то, что выводы экспертов указывают на совершенно другие результаты.

На видео демонстрируется, что на пляжах в Затоке пруд пруди отдыхающих, что невозможно ногой ступить. В море купаются как взрослые, так и дети.

Напомним, что на пляжах Одессы тяжело пройти к морю: кадры "комфортного" отдыха показали в сети

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