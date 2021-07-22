Небывалый ливень обрушился на Одессу этой ночью

В результате удара стихии затоплены целые улицы вместе с автомобилями, повалены деревья, а в некоторых районах нет света. Жители то и дело делятся в соцсетях кадрами ночного кошмара, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В мэрии сообщили, за ночь в Одессе выпала месячная норма осадков. Ливневки в городе не справлялись со своей функцией - большая вода затопила значительную часть города.

Одесситы говорят, что не видели подобной стихии десятки лет.

В полноводные реки превратились улицы Балковская, Приморская улицах, Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская. Также существенно пострадали улицы в районах Фонтана и Черемушек.

По состоянию на утро 22 июля, движение по Атамана Головатого и Черноморского Казачества из-за подтопления заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

В результате непогоды сильно пострадала курортная Аркадия. Потоки воды сбивали с ног отдыхающих. Ночные клубы возле моря подсчитывают ущерб.

Ливень сопровождался шквальным ветром в результате чего по всему городу повалены деревья.

Во многих домах одесситов пропало электричество.

Напомним, что дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги

Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka сообщала, Одесса окажется в эпицентре антициклона: неутешительный прогноз от синоптиков