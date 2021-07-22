Небывалый ливень обрушился на Одессу этой ночью
В результате удара стихии затоплены целые улицы вместе с автомобилями, повалены деревья, а в некоторых районах нет света. Жители то и дело делятся в соцсетях кадрами ночного кошмара, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
В мэрии сообщили, за ночь в Одессе выпала месячная норма осадков. Ливневки в городе не справлялись со своей функцией - большая вода затопила значительную часть города.
Одесситы говорят, что не видели подобной стихии десятки лет.
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В полноводные реки превратились улицы Балковская, Приморская улицах, Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская. Также существенно пострадали улицы в районах Фонтана и Черемушек.
По состоянию на утро 22 июля, движение по Атамана Головатого и Черноморского Казачества из-за подтопления заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.
В результате непогоды сильно пострадала курортная Аркадия. Потоки воды сбивали с ног отдыхающих. Ночные клубы возле моря подсчитывают ущерб.
Ливень сопровождался шквальным ветром в результате чего по всему городу повалены деревья.
Во многих домах одесситов пропало электричество.
Напомним, что дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги
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