Из-за сильного дождя Одесса уже поплыла

Как и обещали синоптики, в четверг, 26 августа на Одессу обрушился очередной ливень и затопил ряд улиц.

Снятые очевидцами кадры опубликовали местные Телеграм-каналы, передает Politeka.net

Первым делом затопило промтоварный рынок «Седьмой километр».

Также под воду ушли ряд улиц.

На обнародованных кадрах видно, что автомобили в городе плавают по воде, люди с трудом могут переходить дорогу. В некоторых местах воды по пояс. Из-за обильных осадков улицы города превратились в реки и озера.

Также дождем затопило супермаркет.

Покупатели показали, как вода хлестает с потолка на пол.

Внутри магазина уже достаточно много воды.

Ранее в связи с надвигающейся непогодой синоптики объявляли штормовое предупреждение. Уровень погодной опасности - желтый.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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