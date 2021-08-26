Из-за сильного дождя Одесса уже поплыла
Как и обещали синоптики, в четверг, 26 августа на Одессу обрушился очередной ливень и затопил ряд улиц.
Снятые очевидцами кадры опубликовали местные Телеграм-каналы, передает Politeka.net
Первым делом затопило промтоварный рынок «Седьмой километр».
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Также под воду ушли ряд улиц.
На обнародованных кадрах видно, что автомобили в городе плавают по воде, люди с трудом могут переходить дорогу. В некоторых местах воды по пояс. Из-за обильных осадков улицы города превратились в реки и озера.
Также дождем затопило супермаркет.
Покупатели показали, как вода хлестает с потолка на пол.
Внутри магазина уже достаточно много воды.
Ранее в связи с надвигающейся непогодой синоптики объявляли штормовое предупреждение. Уровень погодной опасности - желтый.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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