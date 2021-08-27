Пятница, 27 августа, ознаменуется прохладной и дождливой погодой в Одессе
На город надвигается еще один циклон, который изменит погоду в Одессу вечером, передает Politeka.net.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, с раннего утра и до середины дня будет преобладать солнечная и сухая погода, но ближе к вечеру на Одессу снова обрушится дождь.
В области возможны грозы.
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Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью +15…+17 градусов, днем +24..+26. Температура морской воды +22+23 градусов.
По Одесской области столбик термометра покажет + 22…+27 днем и не выше +17 градусов ночью.
На автодорогах области местами туман, видимость 500-1000 м.
Ранее мы писали, в результате мощного ливня 26 августа в Одессе затоплены улицы в разных частях города.
На проблемные участки выведена спецтехника — 36 единиц и 270 сотрудников коммунальных служб. Также был подтоплен промрынок “Седьмой километр” за городом.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka сообщала, дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги