Пятница, 27 августа, ознаменуется прохладной и дождливой погодой в Одессе

На город надвигается еще один циклон, который изменит погоду в Одессу вечером, передает Politeka.net.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, с раннего утра и до середины дня будет преобладать солнечная и сухая погода, но ближе к вечеру на Одессу снова обрушится дождь.

В области возможны грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +15…+17 градусов, днем +24..+26. Температура морской воды +22+23 градусов.

По Одесской области столбик термометра покажет + 22…+27 днем и не выше +17 градусов ночью.

На автодорогах области местами туман, видимость 500-1000 м.

Ранее мы писали, в результате мощного ливня 26 августа в Одессе затоплены улицы в разных частях города.

На проблемные участки выведена спецтехника — 36 единиц и 270 сотрудников коммунальных служб. Также был подтоплен промрынок “Седьмой километр” за городом.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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