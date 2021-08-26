В Одесской области директора подозревают в махинациях с защитными костюмами для медиков
Директора коммунального предприятия Белгород-Днестровского горсовета, которое объединяет несколько медучреждений обвиняют в том, что он закупил не те защитные костюмы для подчиненных.
Как сообщили в
По данным следствия, 58-летний мужчина, злоупотребляя служебным положением, сознательно выбрал производителя, товар которого не имел медицинского назначения и не был включен в перечень товаров, необходимых для реализации противоэпидемических мер. При этом цена закупки была выше рыночной.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новом звании Монатика: "Никто не верил в него..."
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Жена Влада Ямы показала его под капельницей и обратилась к украинцам: "Умоляю вас..."
74-летняя София Ротару в объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная женушка"
За это подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет с ограничением права занимать руководящие должности в течении трех лет.
Напомним, что полицейский решил "отмазать" пьяного водителя в суде: детали беспредела на Одесчине
Также Politeka сообщала, полицейских задержали в Одессе, фото: "требовали 2 тысячи долларов за..."