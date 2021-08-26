За махинации директору грозит до 5 лет

В Одесской области директора подозревают в махинациях с защитными костюмами для медиков

Директора коммунального предприятия Белгород-Днестровского горсовета, которое объединяет несколько медучреждений обвиняют в том, что он закупил не те защитные костюмы для подчиненных.

Как сообщили в полиции , он нанес ущерб местному бюджету в размере 190 тысяч гривен.

По данным следствия, 58-летний мужчина, злоупотребляя служебным положением, сознательно выбрал производителя, товар которого не имел медицинского назначения и не был включен в перечень товаров, необходимых для реализации противоэпидемических мер. При этом цена закупки была выше рыночной.

За это подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет с ограничением права занимать руководящие должности в течении трех лет.

Напомним, что полицейский решил "отмазать" пьяного водителя в суде: детали беспредела на Одесчине

Также Politeka сообщала, полицейских задержали в Одессе, фото: "требовали 2 тысячи долларов за..."