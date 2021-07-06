В Одессе на взятке разоблачили двух полицейских
Оперуполномоченный и следователь одного из райотделов полиции Одесской области угрожали владельцу квартиры арестовать его имущество, а чтобы мужчину оставить в покое потребовали 2 тысячи долларов. Об этом сообщили в
Еще в 2008 году правоохранители вели расследование по делу об исчезновении жительницы Измаила. Во время следствия они установили, что «черные риелторы» подделали документы и забрали ее квартиру за долги, однако следователи не приняли никаких мер. Указанное жилье было перепродано несколько раз. В 2018 году квартиру приобрел 30-летний гражданин Украины.
Несмотря на то, что мужчина не имел никакого отношения к предыдущей владелице, правоохранители требовали у него 2 тысячи долларов.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Полякова безжалостно ответила Меладзе на оскорбления, припомнив ему все грехи: «Разожгли во мне желание рассказать больше»
Загадочная трагедия в Польше унесла жизнь 20-летней украинки: без матери остался ребенок
Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили своими декольте обложку глянца: "Семейное дело"
Избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину: "Мы хотим..."
За эту сумму они обещали не арестовывать квартиру и уничтожить информацию о ее «грязном» прошлом.
Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"
Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с мест