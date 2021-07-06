В Одессе на взятке разоблачили двух полицейских

Оперуполномоченный и следователь одного из райотделов полиции Одесской области угрожали владельцу квартиры арестовать его имущество, а чтобы мужчину оставить в покое потребовали 2 тысячи долларов. Об этом сообщили в ГБР.

Еще в 2008 году правоохранители вели расследование по делу об исчезновении жительницы Измаила. Во время следствия они установили, что «черные риелторы» подделали документы и забрали ее квартиру за долги, однако следователи не приняли никаких мер. Указанное жилье было перепродано несколько раз. В 2018 году квартиру приобрел 30-летний гражданин Украины.

Несмотря на то, что мужчина не имел никакого отношения к предыдущей владелице, правоохранители требовали у него 2 тысячи долларов.

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За эту сумму они обещали не арестовывать квартиру и уничтожить информацию о ее «грязном» прошлом.

Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"

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